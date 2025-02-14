Самолет госсекретаря США развернулся обратно, не долетев до Мюнхена

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, развернулся и теперь возвращается на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном. Об этом пишет ABC News, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

Уточняется, что причиной возвращения самолета стала техническая неисправность. Издание сообщает, что сам Рубио продолжит свое путешествие, но уже на другом самолете.

В пятницу 14 февраля американский госсекретарь планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, на конференции состоится диалог между представителями США и России по вопросу деэскалации конфликта на Украине.