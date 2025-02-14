Африканские государства не хотят предоставлять трибуну главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так как он является представителем однополярной идеологии Запада. Страны континента четко ощущают себя частью Глобального Юга. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил политолог Александр Асафов.

«Более того, он (Зеленский. - Прим. ред.) защищает порядок, вооруженный западным смертоносным оружием. Его попытка влезть в африканскую повестку, которая идет совершенно по другому маршруту, является попыткой получить очередную трибуну для того, чтобы еще что-либо попросить, потребовать или заявить», - добавил собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский снова не смог получить приглашение для непосредственного участия в саммите Африканского союза. При этом ему предоставили возможность выступить дистанционно.

Однако и это вызвало недовольство некоторых членов объединения. Теперь глава киевского режима рискует лишиться права участвовать в мероприятии даже в онлайн-формате.