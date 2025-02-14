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Политолог: в Африке не хотят видеть Зеленского из-за разных идеологий

Страны континента четко ощущают себя частью Глобального Юга, а Зеленский - представитель западной однополярной идеологии.
Сергей Лебедев 2025-02-14 13:54:23
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Африканские государства не хотят предоставлять трибуну главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так как он является представителем однополярной идеологии Запада. Страны континента четко ощущают себя частью Глобального Юга. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил политолог Александр Асафов.

«Более того, он (Зеленский. - Прим. ред.) защищает порядок, вооруженный западным смертоносным оружием. Его попытка влезть в африканскую повестку, которая идет совершенно по другому маршруту, является попыткой получить очередную трибуну для того, чтобы еще что-либо попросить, потребовать или заявить», - добавил собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский снова не смог получить приглашение для непосредственного участия в саммите Африканского союза. При этом ему предоставили возможность выступить дистанционно.

Однако и это вызвало недовольство некоторых членов объединения. Теперь глава киевского режима рискует лишиться права участвовать в мероприятии даже в онлайн-формате.

#Украина #Киев #Африка #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #африканский союз
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