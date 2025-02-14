ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России сообщило, что по Украине за неделю было нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Отмечено, что удары наносились с 8 по 14 февраля. В результате поражались объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК, а также непосредственно объекты военно-промышленного комплекса неприятеля.

Помимо этого, российские военнослужащие наносили поражение складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, инфраструктуре военных аэродромов и цехам, где производились беспилотники. Досталось и местам хранения БПЛА, а также объектам, где готовили операторов.

Вооруженные силы России наносили удары и по пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.

Также сообщается, что российские войска - подразделения из состава группировок «Юг» и «Центр» - освободили населенные пункты Дачное и Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.