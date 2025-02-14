Цивилева вручила награды спортивной премии «Герои нашего времени»

Во вручении наград спортивной премии «Герои нашего времени» приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Об этом сообщает фонд «Защитники Отечества», председателем которого также является Цивилева.

Отмечено, что церемония состоялась в малом зале Государственного Кремлевского дворца.

Мероприятие организовано Паралимпийским комитетом России и Общероссийским движением «Здоровое Отечество». Цель - чествование ветеранов специальной военной операции, добившихся высоких спортивных результатов, а также спортсменов-паралимпийцев и организаторов спортивных соревнований, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью.

Ранее Цивилева заявила, что Россия сохраняет и укрепляет позиции крупной морской державы. Она сделала это в ходе ратификации Госдумой законопроекта о ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.