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Цивилева вручила награды спортивной премии «Герои нашего времени»

Церемония вручения состоялась в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
Тимур Шерзад 2025-02-14 13:01:27
© Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Во вручении наград спортивной премии «Герои нашего времени» приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Об этом сообщает фонд «Защитники Отечества», председателем которого также является Цивилева.

Отмечено, что церемония состоялась в малом зале Государственного Кремлевского дворца.

Мероприятие организовано Паралимпийским комитетом России и Общероссийским движением «Здоровое Отечество». Цель - чествование ветеранов специальной военной операции, добившихся высоких спортивных результатов, а также спортсменов-паралимпийцев и организаторов спортивных соревнований, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью.

Ранее Цивилева заявила, что Россия сохраняет и укрепляет позиции крупной морской державы. Она сделала это в ходе ратификации Госдумой законопроекта о ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.

#премия #награды #герои нашего времени #Анна Цивилева
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