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Цивилева: Россия сохраняет и укрепляет позиции крупной морской державы

Госдума ратифицировала на пленарном заседании Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.
Андрей Аркадьев 2025-02-13 16:03:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия остается одной из ведущих морских держав и должна продолжать укреплять свое влияние на международной арене. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на заседании Государственной думы, комментируя законопроект о ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.

«Россия сейчас до сих пор держит свою позицию как одна из самых крупных морских держав, и наша деятельность направлена на то, чтобы закрепить положение на международной арене, чтобы наше мнение и наши правила и предложения учитывались. Нам нельзя упускать эту позицию, надо продолжать работать», - сказала замглавы российского оборонного ведомства.

Госдума на заседании в четверг ратифицировала Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования. Эта конвенция от 27 января 2021 года была подписана 20 января 2022 года.

Россия обладает одной из крупнейших военно-морских группировок в мире и продолжает модернизацию своего флота. В составе ВМФ РФ находятся современные атомные подводные лодки, фрегаты, корветы и десантные корабли.

Кроме того, страна активно развивает арктическое направление, участвует в обеспечении безопасности судоходства в мировых акваториях, проводит военно-морские учения с союзниками и расширяет свое присутствие в ключевых регионах.

#замминистра обороны рф #морская держава #цивилева
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