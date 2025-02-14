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Работодателей обяжут проверять и лишать части зарплаты должников по алиментам

В 2025 году заработает реестр лиц, в который включат около 180 тысяч должников.
Глеб Владовский 2025-02-14 12:44:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Работодателей обяжут проверять сотрудников, у которых долги по алиментам, и удерживать часть заработной платы. Такое заявление сделал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

В 2025 году разработают реестр, в который будут включены около 180 тысяч неплательщиков алиментов. Ожидается, что этот реестр будет иметь серьезное отличие от обычной базы данных должников.

«В него попадут только те граждане, которые находятся в розыске или привлечены к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В перспективе реестр может стать регулирующим инструментом», - пишет RT.

Уточняется, что включенных в него должников ограничат в получении госуслуг, а кредитные организации обяжут учитывать данные реестра при выдаче займов.

Напомним, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании открытого реестра должников по алиментам. Предполагается, что данная мера будет работать в качестве дополнительного морального воздействия на должников. 

#Россия #в стране и мире #зарплата #ФССП #долги по алиментам
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