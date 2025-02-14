Работодателей обяжут проверять и лишать части зарплаты должников по алиментам

Работодателей обяжут проверять сотрудников, у которых долги по алиментам, и удерживать часть заработной платы. Такое заявление сделал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

В 2025 году разработают реестр, в который будут включены около 180 тысяч неплательщиков алиментов. Ожидается, что этот реестр будет иметь серьезное отличие от обычной базы данных должников.

«В него попадут только те граждане, которые находятся в розыске или привлечены к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В перспективе реестр может стать регулирующим инструментом», - пишет RT.

Уточняется, что включенных в него должников ограничат в получении госуслуг, а кредитные организации обяжут учитывать данные реестра при выдаче займов.

Напомним, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании открытого реестра должников по алиментам. Предполагается, что данная мера будет работать в качестве дополнительного морального воздействия на должников.