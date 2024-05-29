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В России создадут открытый реестр должников по алиментам

В реестре будут содержаться сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату на содержание несовершеннолетних детей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.
Ирина Егорова 2024-05-29 14:58:51
© Фото: Gavriil GrigorovKremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По оценке Минюста, речь идет о 133 тыс. человек. Предполагается, что данная мера будет работать в качестве дополнительного морального воздействия на должников. 

В реестре будет содержаться информация о гражданах, которые не платят алименты на своих несовершеннолетних детей и на нетрудоспособных родителей, а также о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности и находящихся в розыске.

О включении в реестр будут уведомлять по СМС и письмами. О создании «базы должников» говорили с 2020 года. В то время уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что важно работать над ужесточением ответственности, также можно ввести  ограничения и иные санкционные меры.

#в стране и мире #Путин #закон #алименты #документ #должники #реестр #правовой акт
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