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В Киеве признали, что влезли в конфликт с РФ ради обещанного членства в НАТО

Депутат Чернев подчеркнул, что странам Запада не следовало давать такое обещание.
Глеб Владовский 2025-02-14 12:00:12
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украина втянула себя в конфликт с Россией из-за обещанного странами Запада членства в НАТО. Такое заявление сделал замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

«Ради этого членства нам пришлось пройти через боль, страдания и смерть наших граждан. И если это изначально было невыполнимо, Западу не следовало давать нам таких обещаний», - сказал депутат.

Чернев также добавил, что относится с сожалением к словам главы Пентагона Пита Хегсета о возвращении Украины к границам 2014 года.

Напомним, что 12 февраля Хегсет в ходе заседания в формате «Рамштайн» заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистичная цель. Преследование этой цели чревато большим ущербом.

#Россия #в стране и мире #Украина #Запад #членство нато
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