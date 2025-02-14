В Подмосковье хотят запретить продажу алкоголя во дворах многоэтажек

В Московской области хотят запретить продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов. Соответствующие поправки в закон вскоре рассмотрит региональная дума. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства», - цитирует руководителя области «360».

Напомним, в конце прошлого года в Вологодской области приняли закон, который значительно ограничивает продажу алкоголя. Согласно документу, в будние дни купить спиртные напитки можно будет с 12.00 до 14.00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним.

Закон был разработан губернатором Георгием Филимоновым. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.