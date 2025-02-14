МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье хотят запретить продажу алкоголя во дворах многоэтажек

Соответствующие поправки рассмотрит Мособлдума.
Сергей Лебедев 2025-02-14 11:26:35
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

В Московской области хотят запретить продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов. Соответствующие поправки в закон вскоре рассмотрит региональная дума. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства», - цитирует руководителя области «360».

Напомним, в конце прошлого года в Вологодской области приняли закон, который значительно ограничивает продажу алкоголя. Согласно документу, в будние дни купить спиртные напитки можно будет с 12.00 до 14.00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним.

Закон был разработан губернатором Георгием Филимоновым. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

#в стране и мире #Алкоголь #Московская область #Андрей Воробьев #спиртное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 