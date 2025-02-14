Путин поручил улучшить механизм по поиску пропавших военнослужащих в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать механизм по поиску пропавших военнослужащих в зоне СВО. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО», - говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Срок выполнения распоряжения установили до 1 апреля 2025 года.

Также оборонному ведомству поручили разработать совместно с Росгвардией инициативы о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах.