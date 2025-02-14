МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил улучшить механизм по поиску пропавших военнослужащих в зоне СВО

Срок на разработку соответствующих механизмов установили до 1 апреля.
Глеб Владовский 2025-02-14 10:53:19
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать механизм по поиску пропавших военнослужащих в зоне СВО. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО», - говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Срок выполнения распоряжения установили до 1 апреля 2025 года.

Также оборонному ведомству поручили разработать совместно с Росгвардией инициативы о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Владимир Путин #пропавшие без вести #зона СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 