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Зенитчик рассказал, как расчет «Панциря» расправился с роем дронов

Всего, по словам начальника расчета с позывным Щит, в тот раз пришлось отработать по 16 целям.
Валентин Матвиенко 2025-02-14 11:03:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко пообщался с расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Начальник расчета с позывным Щит из состава группировки войск «Юг» рассказал ему, как зенитчики расправились с роем украинских дронов. 

«В движении развернулись и отработали по четырем целям, после чего заняли точку и отработали еще по восьми. Закончился боекомплект ракет, дал команду на заряжание. Дозарядили еще шесть ракет и отработали еще по четырем», - отметил Щит. 

Решение зенитчикам практически всегда нужно принимать за доли секунды. В этом им помогает опыт, полное взаимопонимание, а также доскональное знание своего комплекса. «Панцирь-С1» способен захватить цели и выпустить ракеты всего за полторы секунды. 

Благодаря современным системам обнаружения операторы в небе могут вычислить любой движущийся объект, от крупных баллистических ракет до «бытовых» беспилотников. Эффективность у «Панцирей» очень высокая, поэтому за ними идет настоящая охота.

Аналогов по надежности и характеристикам этим зенитным ракетно-пушечным комплексам нет. «Панцирь» поступил на вооружение Российской армии в 2012 году. Он хорошо себя зарекомендовал сначала в Сирии, а теперь и в зоне специальной военной операции.

Ранее офицер ПВО с позывным Панда рассказал, как зенитчики уводят технику из-под огня. По его словам, после пуска зачастую счет идет на секунды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#пво #зрпк #Панцирь-С1 #наш эксклюзив #щит #группировка юг
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