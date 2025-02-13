Офицер ПВО рассказал, как зенитчики уводят технику из-под огня

Начальник расчета пуско-заряжающей установки с позывным Панда рассказал нашему корреспонденту Лане Иден о маневрах зенитчиков комплекса «Бук» группировки войск «Восток» под ударами ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Пуско-заряжающая установка комплекса скрыта от противника, а радиолокатор замаскирован в лесополосе и отслеживает небо. Как только появляется угроза, будь то самолет, авиационная бомба или реактивный снаряд, зенитчики мгновенно наносят удар. После каждого пуска расчеты «Буков» немедленно покидают место запуска, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Пущена ракета была, и у тебя доли секунды. Где-то рядом приходит. Ты просто садишься в машину, заводишь и уезжаешь быстро-быстро, чтобы не попасть под обстрел. Уводишь машину, свой экипаж», - говорит начальник расчета пуско-заряжающей установки с позывным Панда.

С продвижением российских войск тактика противника меняется - ВСУ используют уловки, отвлекающие маневры, а их артиллеристы стараются заранее вычислить позиции ПВО.

«Бывают такие моменты, что их артиллеристы знают, где мы находимся, пускают ракеты в нашу сторону и отвлекающим маневром могут с другой стороны ударить», - добавляет Панда.

ЗРК «Бук» работает как в одиночном режиме, так и в составе дивизиона. Комплекс способен поражать цели даже на сверхмалых высотах, а от момента обнаружения угрозы до ее уничтожения проходит не более пяти минут.

«Как говорится у нас в ПВО, каждой мухе своя мухобойка. Наша основная задача - уничтожение ракет HIMARS, "Ольха" и авиационных бомб, которые сбрасывают самолеты и вертолеты», - рассказывает заместитель командира батареи с позывным Тарзан.

Бойцы группировки «Восток» продолжают оттеснять противника, но в небе над освобожденными территориями все еще неспокойно. Расчеты «Буков» дежурят круглосуточно, прикрывая пехоту на передовой и мирных жителей в тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.