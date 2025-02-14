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ВСУ заживо сожгли жителей курского села Николаево-Дарьино

Также националисты запустили дрон в подвал, в котором прятался семилетний мальчик.
Сергей Лебедев 2025-02-14 10:38:20
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: СК России

В селе Николаево-Дарьино в Курской области несколько человек заживо сгорели в собственном доме, который попал под удар украинских националистов. Также боевики убили семилетнего мальчика.

Об этих и других зверствах ВСУ следователям рассказала эвакуированная местная жительница. Она стала свидетелем гибели как минимум семи человек.

«Убило брата моего 2 декабря. Дроны расстреляли. Мальчик семилетний погиб. Дрон попал в подвал», - вспоминает она.

Также националисты убили двух человек, чинивших крышу. Еще одного мужчину расстреляли возле его дома.  

Напомним, ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье за теракт из-за зверств ВСУ в курском селе Николаево-Дарьино.

#Курская область #убийство #СК РФ #Николаево-Дарьино
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