В России с 1 марта изменятся правила регистрации земельных участков

В России с 1 марта этого года начнет действовать запрет на регистрацию сделок с земельными участками, если их границы не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. О грядущих изменениях сообщили в Росреестре.

Отмечается, что также нельзя будет оформить права или же поставить на кадастровый учет строение, расположенное на участке, чьи границы не внесены в ЕГРН.

«Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования», - подчеркнули в Росреестре.

Напомним, с 1 марта также вступят в силу изменения в Земельный кодекс РФ, которые упрощают процесс отторжения неиспользуемых земель. Цель новых правил - вовлечь заброшенные участки в хозяйственный оборот. По законодательству на освоение земли дается три года с момента приобретения либо с указанной даты, если участок уже в собственности.

А недавно вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением уведомлять родственников о риске изъятия заброшенных участков.