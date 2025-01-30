В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением уведомлять родственников о риске изъятия заброшенных участков. Как сообщает РИА Новости, документ имеется в распоряжении агентства.

С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в Земельный кодекс РФ, упрощающие процесс отторжения неиспользуемых земель. Цель новых правил - вовлечь заброшенные участки в хозяйственный оборот. По законодательству на освоение земли дается три года с момента приобретения либо с указанной даты, если участок уже в собственности.

«Часто собственниками являются пожилые люди, которые не могут ухаживать за участками, но планируют оставить их наследникам. Если бы семьи знали о возможном изъятии, то они могли бы взять на себя заботу о земле, сохранив ее в семейной собственности», - отметил Чернышов.

Депутат сообщил, что государство должно обеспечивать порядок во всех вопросах, касающихся земельных участков, а также защищать законные интересы граждан нашей страны.

Ранее в Росреестре объяснили, как будут выявлять признаки заброшенных земель. В ведомстве сообщили, что основная цель новых поправок заключалась в повышении эффективности использования земельных участков, поскольку нередко можно наблюдать «заброшенные земли».