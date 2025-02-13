МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

Накануне украинские боевики 12 раз атаковали колонну машин рабочей группы Министерства обороны Российской Федерации, которая должна была встретить и обеспечить безопасность экспертов МАГАТЭ для ротации на Запорожской АЭС. Об этом сегодня сообщили в МО РФ.

В первый раз ВСУ открыли огонь по нашим военным, когда они подъезжали к месту встречи экспертов МАГАТЭ. Это произошло в 10:20. Отмечается, что националисты вели обстрел из минометов.

Спустя почти час колонну атаковал FPV-дрон, который подорвался в 10-20 метрах от головной машины. Еще спустя полтора часа противник применил артиллерию. Было зафиксировано 6 разрывов.