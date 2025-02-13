МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО рассказало, как украинские боевики сорвали ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС

2025-02-13 08:04:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Накануне украинские боевики 12 раз атаковали колонну машин рабочей группы Министерства обороны Российской Федерации, которая должна была встретить и обеспечить безопасность экспертов МАГАТЭ для ротации на Запорожской АЭС. Об этом сегодня сообщили в МО РФ.

В первый раз ВСУ открыли огонь по нашим военным, когда они подъезжали к месту встречи экспертов МАГАТЭ. Это произошло в 10:20. Отмечается, что националисты вели обстрел из минометов.

Спустя почти час колонну атаковал FPV-дрон, который подорвался в 10-20 метрах от головной машины. Еще спустя полтора часа противник применил артиллерию. Было зафиксировано 6 разрывов.

#МАГАТЭ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 