Россиянам рассказали, как выбрать полезный хлеб

Многие производители при выпечке хлеба предпочитают экономить на времени и ингредиентах. Это чревато проблемами со здоровьем у тех, кто эти изделия будет употреблять в пищу. О том, какой хлеб самый полезный, рассказал в беседе с Радио Sputnik вице-президент Московской гильдии пекарей Максим Едлин.

По словам эксперта, дрожжевой хлеб готовится быстрее за счет ускоренной ферментации теста. Это влияет на изделие негативным образом.

«Хлеб на закваске готовится дольше, но получается при этом полезнее, потому что чем дольше ферментация, тем лучше усваиваются все микро- и макроэлементы, которые есть непосредственно в муке», - пояснил пекарь-технолог.

Едлин также отметил, что, к примеру, ржаной хлеб вообще невозможно готовить без закваски. Но даже в этом случае производители добавляют пшеничную муку, чтобы можно было использовать дрожжи.

«То есть называть ржаным хлебом ржано-пшеничный или пшенично-ржаной хлеб нельзя, это неправильная история. Если посмотреть состав, там всегда присутствует мука, высший сорт. А чтобы получить цвет, чаще всего используют различные красители», - предостерег пекарь.

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