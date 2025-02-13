МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали, как выбрать полезный хлеб

По словам эксперта, дрожжевой хлеб зачастую вреден для здоровья.
Глеб Владовский 2025-02-13 07:42:54
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

Многие производители при выпечке хлеба предпочитают экономить на времени и ингредиентах. Это чревато проблемами со здоровьем у тех, кто эти изделия будет употреблять в пищу. О том, какой хлеб самый полезный, рассказал в беседе с Радио Sputnik вице-президент Московской гильдии пекарей Максим Едлин.

По словам эксперта, дрожжевой хлеб готовится быстрее за счет ускоренной ферментации теста. Это влияет на изделие негативным образом.

«Хлеб на закваске готовится дольше, но получается при этом полезнее, потому что чем дольше ферментация, тем лучше усваиваются все микро- и макроэлементы, которые есть непосредственно в муке», - пояснил пекарь-технолог.

Едлин также отметил, что, к примеру, ржаной хлеб вообще невозможно готовить без закваски. Но даже в этом случае производители добавляют пшеничную муку, чтобы можно было использовать дрожжи.

«То есть называть ржаным хлебом ржано-пшеничный или пшенично-ржаной хлеб нельзя, это неправильная история. Если посмотреть состав, там всегда присутствует мука, высший сорт. А чтобы получить цвет, чаще всего используют различные красители», - предостерег пекарь.

Ранее нутрициолог Мария Черняева рассказала, кому стоит воздержаться от употребления свежего хлеба. По ее мнению, у людей с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта могут возникнуть обострения.

#в стране и мире #хлеб #выпечка #пекарь #полезный #дрожжевой хлеб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 