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Диетолог объяснила, чем опасен свежий хлеб

Светлана Иванова
08:46 24.03.2021
Только что испеченные хлебобулочные изделия отличаются структурой и составом, указала врач.
Диетолог объяснила, чем опасен свежий хлеб
© Фото: fancycrave1, Pixabay
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Употребление свежего хлеба людьми с заболеваниями органов ЖКТ может привести к обострениям. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева. Как пояснила доктор в комментарии радио Sputnik, только что испеченные хлебобулочные изделия отличаются структурой и составом. В частности, кислотными свойствами.

«Меняются кислотные свойства, полезность и вредность для желудка. Вчерашний хлеб лучше воспринимается желудком. С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик», – указала Черняева.

Она добавила, что хлеб, съеденный через восемь часов после выпечки усвоится организмом гораздо лучше. Но наиболее оптимальным с точки зрения влияния на здоровые является продукт, который пролежал около суток, убеждена диетолог.

Врач сравнила тягу к свежей выпечке с зависимостью, которая заставляет людей употреблять слишком много хлебобулочной продукции. Этим, по мнению диетолога, пользуются в магазинах, привлекая покупателей «на запах».

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