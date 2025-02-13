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За ночь над регионами России сбили 83 украинских беспилотника

Вражеские летательные аппараты перехватили в девяти областях.
2025-02-13 07:31:35
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 37 дронов перехватили в Брянской области. Еще по 12 вражеских аппаратов сбили в Курской и Липецкой областях.

Девять БПЛА нейтрализовали в Тверской области, по три - в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях, один - в Ростовской.

Напомним, что вчера вечером 12 украинских беспилотников уничтожили над Крымом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #дроны
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