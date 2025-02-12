Силы ПВО за два часа сбили 12 беспилотников ВСУ над Крымом

Вечером 12 февраля российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, все они ликвидированы над территорией Крыма. Беспилотники сбиты силами противовоздушной обороны в двухчасовой промежуток.

«12 февраля т.г. в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», - сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сутками ранее над Белгородской и Курской областями российские бойцы за 65 минут сбили четыре летательных аппарата ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.