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Силы ПВО за два часа сбили 12 беспилотников ВСУ над Крымом

В промежутке между 19 и 21 часами российские силы ПВО уничтожили над Крымом 12 украинских БПЛА.
2025-02-12 22:41:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вечером 12 февраля российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, все они ликвидированы над территорией Крыма. Беспилотники сбиты силами противовоздушной обороны в двухчасовой промежуток.

«12 февраля т.г. в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», - сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сутками ранее над Белгородской и Курской областями российские бойцы за 65 минут сбили четыре летательных аппарата ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #сбили беспилотники
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