В Донецке сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта

Сотрудники ФСБ России задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего поручение ГУР МО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», - говорится в заявлении.

Уточняется, что подозреваемый изъял из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение или пересылка взрывчатых веществ или устройств». Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.