В МВД назвали две обязательные отметки в российском паспорте

В российском паспорте при выдаче или замене должны быть проставлены две обязательные отметки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Первая отметка - регистрация по месту жительства и снятие с регистрационного учета. Вторая - сведения об отношении к воинской обязанности. Также в документе могут быть и другие, необязательные отметки - информация о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и иных основных документах.

Другие организации могут поставить в паспорт данные о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Эти данные не являются обязательными.

«Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность», - сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

Ранее юрист Павел Ильин напомнил о сроках оформления нового паспорта после заключения брака. Раньше, чтобы не получить штраф, у россиян имелось всего 30 дней, чтобы поменять документ. Сейчас этот срок увеличен в три раза.