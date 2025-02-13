Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Министерство обороны РФ показало боевую работу расчетов БПЛА, которые активно поддерживают наших штурмовиков.

На опубликованных кадрах - уничтожение объектов противника к северо-западу от населенных пунктов Времевка и Зеленовка. Под удары российских FPV-дронов попали выявленные разведчиками танки, бронемашины, автомобили и живая сила ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, за последние сутки украинские боевики потеряли в зоне ответственности группировки «Восток» до 150 военнослужащих, танк Т-72, четыре артиллерийские установки, семь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в Курской области. Для поражения целей применялись авиационные ракеты. Противник пытался скрыть бронетехнику, автомобили и личный состав в лесистой местности, но все равно был обнаружен.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.