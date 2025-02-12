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Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье

Также в результате удара летчикам удалось сжечь военную технику ВСУ.
2025-02-12 11:11:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Отмечено, что летчики действовали в рамках задачи по поддержке наземной группировки российских войск в курском приграничье.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж применил арвационные ракеты. Противник пытался скрыть бронетехнику, автомобили и личный состав в лесистой местности, но все равно был обнаружен и уничтожен. 

В МО РФ добавили, что, нанеся удар, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось о том, что летчики на вертолете Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Тем самым, отметили в Минобороны России, они сорвали ротацию врага

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация
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