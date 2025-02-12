Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Отмечено, что летчики действовали в рамках задачи по поддержке наземной группировки российских войск в курском приграничье.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж применил арвационные ракеты. Противник пытался скрыть бронетехнику, автомобили и личный состав в лесистой местности, но все равно был обнаружен и уничтожен.

В МО РФ добавили, что, нанеся удар, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось о том, что летчики на вертолете Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Тем самым, отметили в Минобороны России, они сорвали ротацию врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.