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Специалисты из Петербурга показали, как работает дрон на оптоволокне

Дроны на оптоволокне способны преодолевать любые помехи средств радиоэлектронной борьбы противника.
Роман Закурдаев Игнат Далакян 2025-02-11 21:06:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центре по подготовке управление и сборе БПЛА в Санкт-Петербурге кроме классических дронов-камикадзе для фронта собирают крупные ударные беспилотники на оптоволоконной связи. Это тончайшая нить из прозрачного материала, через которую оператор и управляет дроном.

Технический специалист Центра Дмитрий рассказал, что катушки с линией оптоволоконной связи бывают по 10, 15, 20 и даже 25 километров.

«Камера и управление полетного контроллера подключается к катушке оптоволокна, далее катушка разматывается, приходит на наземную станцию управления», - рассказал специалист.

Дроны на оптоволокне преодолевают любые помехи средств радиоэлектронной борьбы противника. Именно такие беспилотники сейчас на всех направлениях СВО и в Курской области массово уничтожают технику ВСУ.

Ранее морпехи рассказали, как поразили технику ВСУ дронами на оптоволокне. Такой беспилотник словно привязан к оператору. При этом никакие антидроновые ружья или системы РЭБ не могут создать ему помеху.

#Санкт-Петербург #дроны #наш эксклюзив #оптоволоконная связь #Центре по подготовке управление и сборе БПЛА
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