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Путин назвал бойцов спецоперации «мои ребята»

В разговоре с губернатором Брянской области глава государства призвал не забывать об участниках СВО и их семьях.
Игнат Далакян 2025-02-13 21:06:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках специальной военной операции и назвал их «мои ребята».

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», - сказал глава государства на встрече с брянским губернатором.

В свою очередь, российское оборонное ведомство поблагодарило верховного главнокомандующего в своем телеграм-канале за теплые слова.

«Спасибо, очень важные слова!», - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер призывал региональные власти помогать вернувшимся участникам специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, они должны трудоустраиваться и получать хорошую заработную плату.

#в стране и мире #Владимир Путин #участники СВО #поддержка участников СВО
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