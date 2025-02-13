Путин назвал бойцов спецоперации «мои ребята»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом тепло отозвался об участниках специальной военной операции и назвал их «мои ребята».

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», - сказал глава государства на встрече с брянским губернатором.

В свою очередь, российское оборонное ведомство поблагодарило верховного главнокомандующего в своем телеграм-канале за теплые слова.

«Спасибо, очень важные слова!», - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер призывал региональные власти помогать вернувшимся участникам специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, они должны трудоустраиваться и получать хорошую заработную плату.