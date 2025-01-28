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Путин призвал региональные власти помочь вернувшимся участникам СВО

Российский лидер подчеркнул, что участники спецоперации должны трудоустраиваться и получать достойную зарплату.
Глеб Владовский 2025-01-28 19:30:58
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Региональные власти должны оказывать помощь возвращающимся с боевых действий участникам СВО в трудоустройстве. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения СВО. Они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойной зарплатой», - подчеркнул глава государства в ходе общения с работниками «АвтоВАЗа», отвечая на вопрос о программе «Время героев».

Российский лидер подчеркнул, что региональные власти должны озаботиться этим вопросом. При этом, он отметил, что в Самарской области уже ведется работа над этим.

Напомним, что Путин организовал программу «Время героев» с целью оказания помощи участникам СВО в возвращении к гражданской жизни.

#в стране и мире #Владимир Путин #трудоустройство #участники СВО #власти регионов
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