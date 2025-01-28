Путин призвал региональные власти помочь вернувшимся участникам СВО

Региональные власти должны оказывать помощь возвращающимся с боевых действий участникам СВО в трудоустройстве. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения СВО. Они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойной зарплатой», - подчеркнул глава государства в ходе общения с работниками «АвтоВАЗа», отвечая на вопрос о программе «Время героев».

Российский лидер подчеркнул, что региональные власти должны озаботиться этим вопросом. При этом, он отметил, что в Самарской области уже ведется работа над этим.

Напомним, что Путин организовал программу «Время героев» с целью оказания помощи участникам СВО в возвращении к гражданской жизни.