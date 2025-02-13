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Юрист рассказал о плюсах нового порядка оформления земельных участков

В комментарии «Звезде» юрист Борисов назвал плюсы вступающего в силу 1 марта нового порядка оформления с земельных участков.
Дарина Криц 2025-02-13 19:09:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Юрист разъяснил новый порядок сделок с земельными участками, которым власти начнут руководствоваться с 1 марта этого года. По словам Германа Борисова, если собственник своевременно и надлежащим образом оформил свои права на землю, то это упростит ее продажу и в целом жизнь с соседями. Своим мнением он поделился со «Звездой».

«Очень правильный шаг, чтобы потом уменьшить число и судебных исков, и разбирательств между соседями. То есть продавцу нужно сначала самому все уладить, если есть расхождения с соседями или с госорганами - если участок "съехал" на дорогу какую-то общественную. Надо со всем этим разобраться сначала. Правильно, хорошая инициатива», - оценил Росреестра юрист.

Говоря, отразится ли это каким-то образом на цене, Герман Борисов отметил, что этим вопросом можно заняться, пока продается участок.

«При чем сейчас упростили взаимодействие с кадастровыми инженерами, они могут подать всю эту информацию в Росреестр и на переоформление без дополнительного взаимодействия с собственниками. Упростили подачу документов, в том числе и на межевание», - пояснил юрист.

Напомним, согласно новым правилам, вступающим в силу 1 марта 2025 года, зарегистрировать земельный участок не получится, если есть проблемы с границами землевладений и они не внесены в ЕГРН. Соответственно, не получится поставить на кадастровый учет или оформить в собственность стоящее на таком участке здание, строение или объект, находящийся в стадии строительства.

#наш эксклюзив #Росреестр #земельный участок #собственность #оформление документов
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