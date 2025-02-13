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Травматолог рассказал, чем опасно игнорирование болей в пояснице

По словам врача, в случае возникновения болей в поясничном отделе позвоночника необходимо немедленно обратиться к специалисту.
Игнат Далакян 2025-02-13 19:33:13
© Фото: Ute Grabowsky Photothek Media Lab Globallookpress

Игнорирование боли в поясничном отделе позвоночника может иметь серьезные последствия или быть первым звоночком на пути к инвалидизации. Об этом рассказал травматолог-ортопед Дмитрий Беляков.
По словам врача, все зависит от причины возникновения боли.

«Если произошла травма, прямая или опосредованная, то причина лежит как раз на поверхности: ушиб мягких тканей, растяжение мышц, ущемление нервных корешков - все это сопровождается отечностью, возникновением гематомы, болевого синдрома, неврологической симптоматикой», - сказал специалист в беседе с Life.ru.

Он отметил, что высокоэнергетическая травма может привести к перелому позвоночника. При этом пострадавший чувствует резкую боль, значительное ограничение движений. Также возможно нарушение функций органов малого таза.

Беляков рассказал, что травмам особенно подвержены люди со снижением костной плотности. В случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, злоупотребляет вредными привычками, набирает вес, то опорно-двигательный аппарат начинает разбалансировываться без травм. Могут возникать протрузии и грыжи, а межпозвонковые диски могут стать хрупкими.

Специалист особо отметил возникновению спондилодисцита. Такое инфекционного заболевание межпозвонкового диска могут вызвать бактерии или грибки. При недуге могут быть следующие сиптомы: температура, боли в пояснице.

«Любая боль в спине может иметь последствия для организма. Нельзя затягивать с походом к врачу-неврологу, травматологу-ортопеду, нейрохирургу», - подчеркнул Беляков.

Он подытожил, что причину болей необходимо диагностировать с помощью сбора анаменеза, анализов, клинической картины и инструментальных методов, а после этого принять решение об оперативном или консервативном лечении.

Ранее врач назвал три причины, почему нужно бояться сидячего образа жизни. По словам специалиста, это приводит к лишнему весу, а затем и к ряду других заболеваний.

#здоровье #боли #Позвоночник #травматолог #боли в пояснице #поясница
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