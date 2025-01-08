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Врач назвал три причины, почему нужно бояться сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни приводит к лишнему весу, а вместе с этим и к ряду других заболеваний.
Виктория Бокий 2025-01-08 17:06:33
© Фото: Erik Reis IKOstudio Ingram Images Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сидячий образ жизни стал бичом XXI века. По прогнозам специалиста, в 2025 году 60% россиян будут с повышенным индексом массы тела. Таким мнением со «Звездой» поделился врач-терапевт Олег Абакумов.

«Россия превращается в страну толстяков», - заявил врач.

По мнению Абакумова, первая причина, почему стоит бояться сидячего образа жизни, – это гиподинамия.

«Чего мы боимся при сидячем образе жизни - это гиподинамии, когда человек не выхаживает хотя бы 5-7 тысяч шагов в сутки, его сердце бьется с нагрузкой 120 ударов в минуту - это повышенный риск лишнего веса», - подчеркнул терапевт.

Лишний вес опасен для всех, независимо от пола. Так, по мнению собеседника телеканала, избыток массы тела у женщин тормозит выработку эстрогена, а у мужчин – тестостерона. В связи с этим снижается половое влечение. На фоне этого наблюдается общая слабость, выпадение волос и начинаются проблемы с гормонами.

Вторая причина, почему стоит избегать лишнего веса, - это повышенный риск сахарного диабета.

«Нормально не работает поджелудочная железа, развивается инсулинорезистентность, поджелудочная истощается», - обратил внимание эксперт.

Третья причина – это повышение холестерина. Олег Абакумов отметил, что из-за этого может возникнуть атеросклероз – заболевание, когда забиваются сосуды.

Медик также рассказал, что при гиподинамии происходит спазм мышц, бедер и шейно-грудного отдела позвоночника. Это влечет за собой большое количество проблем с опорно-двигательным аппаратом.

#заболевание #врач #Терапевт #лишний вес #наш эксклюзив #сидячий образ жизни
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