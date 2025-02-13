Первый замглавы МО РФ Горнин проверил финобеспечение войск ЦВО

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин в ходе рабочей поездки в Центральный военный округ (ЦВО) провел инспекцию системы финансового обеспечения военнослужащих. Особое внимание было уделено организации выплат личному составу, включая денежное довольствие и дополнительные компенсации.

Первый замглавы российского оборонного ведомства посетил финансово-расчетный пункт одного из соединений округа и провел рабочее совещание, на котором выступили с докладами представители командования ЦВО, руководители финансово-экономических подразделений и кадровых органов. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся функционирования системы выплат в условиях спецоперации и механизмов обеспечения военнослужащих и их семей всеми положенными выплатами.

Горнин поручил командованию уделить особое внимание оперативному решению финансовых вопросов и обозначил ключевые направления работы по совершенствованию системы денежного довольствия.

Кроме того, военнослужащие, проявившие мужество и героизм в зоне спецоперации, получили государственные награды из рук первого замминистра обороны. Горнин назвал настоящими героями отличившихся бойцов ВС РФ, приближающих победу.

«С риском для жизни вы приближаете нашу победу. Поздравляю вас!» - сказал Горнин.

Ранее первый замминистра обороны посетил войска Южного военного округа. В рамках своего визита Горнин обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия органов военного управления и воинских частей по обеспечению личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.