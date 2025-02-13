FPV-дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении бронетранспортера ВСУ в Харьковской области. Это был Stryker американского производства, который стал добычей российских операторов FPV-дронов.

Stryker в районе одного из населенных пунктов Харьковской области при помощи беспилотников обнаружили разведчики группировки войск «Север».

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли к делу расчеты дронов-камикадзе. Им удалось добиться нескольких попаданий, что и привело к уничтожению бронетранспортера.

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение боевиков сбросами в Харьковской области. А те, кто остался в живых, не смогли вести системный огонь и открыто перемещаться по своим укреплениям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.