МО РФ показало уничтожение боевиков сбросами в Харьковской области

Минобороны России показало, как операторы беспилотников уничтожают и поражают живую силу ВСУ в Харьковской области при помощи систем сброса боеприпасов, установленных на БПЛА.

Скопления живой силы неприятеля при помощи беспилотников обнаружили разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Враг прятался в районах лесополос, но это его не спасло.

Сбрасывая боеприпасы буквально на головы противнику, операторы беспилотников не только уничтожают отдельных боевиков, но и не дают неприятельским подразделениям в целом возможности системного ведения огня по росийским военнослужащим. Также боевики не могут открыто и безопасно перемещаться внутри своих же опорных пунктов.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что такая тактика облегчает боевую работу штурмовиков при взятии украинских укреплений.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили орудие М119 в Харьковской области. Неприятель пытался спрятать 105-миллиметровую гаубицу в лесистой местности, но неудачно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.