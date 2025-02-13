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МО РФ показало уничтожение боевиков сбросами в Харьковской области

Дроноводы, используя системы сброса боеприпасов, не дают противнику возможности системно вести огонь.
2025-02-13 15:30:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало, как операторы беспилотников уничтожают и поражают живую силу ВСУ в Харьковской области при помощи систем сброса боеприпасов, установленных на БПЛА. 

Скопления живой силы неприятеля при помощи беспилотников обнаружили разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии  группировки войск «Запад». Враг прятался в районах лесополос, но это его не спасло. 

Сбрасывая боеприпасы буквально на головы противнику, операторы беспилотников не только уничтожают отдельных боевиков, но и не дают неприятельским подразделениям в целом возможности системного ведения огня по росийским военнослужащим. Также боевики не могут открыто и безопасно перемещаться внутри своих же опорных пунктов.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что такая тактика облегчает боевую работу штурмовиков при взятии украинских укреплений. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили орудие М119 в Харьковской области. Неприятель пытался спрятать 105-миллиметровую гаубицу в лесистой местности, но неудачно. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #Харьковская область #уничтожение #пехота ВСУ #Дроноводы
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