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Политолог: санкции Киева против Порошенко* говорят о скорых выборах

По мнению специалиста, Зеленский зачищает политическое поле перед скорыми выборами на Украине.
Игнат Далакян 2025-02-13 16:30:21
© Фото: Petro Poroshenko, via Globallookpress.com, Global Look Press

Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против крупных бизнесменов и политиков Украины указывают на попытку офиса зачистить политическое поле перед скорыми выборами в стране. Об этом рассказал в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Неудивительно, что это происходит на фоне участившихся просьб из Вашингтона организовать выборы на Украине», - отметил специалист.

По его словам, сначала Киев отбивался от настоятельных просьб со стороны США, но позже понял, что голосование все-таки придется проводить в перспективе 2025 года.

Эксперт считает, что удар сейчас нацелен на самых состоятельных в финансовом плане персон - Игоря Коломойского*, Виктора Медведчука и Петра Порошенко*(внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вероятно, те, кто настаивает на выборах, люди в Вашингтоне, хотят добиться того, чтобы в выборах участвовал весь политический спектр. А для этого нужны некоторая амнистия и допуск политических сил к выборам», - сказал Орлов.

Он также обратил внимание, что Медведчук фактически был изгнан из страны, а Коломойский* давно находится под арестом.

Орлов подытожил, что Киев окончательно пытается установить в стране авторитарный режим. При этом власти показывают, что готовы организовать выборы, однако всех допускать до них не собираются.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского* и председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. По указу главы киевского режима им блокируют активы и запрещают выводить средства за границы Украины.

* Лица внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Киев #Выборы #санкции #Владимир Зеленский #Олигархи #политики
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