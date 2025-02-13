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Киев ввел пожизненные санкции против Порошенко* и Медведчука

Санкции лишают их госнаград, блокируют активы и запрещают выводить средства за границы Украины.
Глеб Владовский 2025-02-13 13:47:38
© Фото: Petro Poroshenko via, Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против экс-президента Петра Порошенко*. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Помимо украинского экс-президента, ограничения коснулись олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго. Не обошли стороной ограничения также предпринимателя Геннадия Боголюбова и председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Согласно указу, вышеперечисленным лицам, помимо лишения госнаград, блокируют активы и запрещают выводить средства за границы Украины. Также они не смогут покупать земельные участки и заключать финансовые сделки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данный указ, написав в своем Telegram-канале «Жабагадюкинг».

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Порошенко* из-за госизмены.

* Лица внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #санкции #Игорь Коломойский #Владимир Зеленский #Петр Порошенко #Виктор Медведчук
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