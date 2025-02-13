В РФ голоса мошенников решили собирать в специальной базе данных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что голоса телефонных мошенников будут собирать в специальные базы данных, чтобы иметь возможность их идентифицировать.

Во время заседания правительства РФ он сообщил, что эта мера позволит своевременно обнаруживать подозрительные действия и блокировать их.

«Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. На ее платформе в том числе станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях», - пояснил глава российского правительства.

Напомним, 10 февраля кабмин РФ заявил о планах изменить множество законов для борьбы с кибермошенниками. Власти обсуждают запрет использования иностранных мессенджеров, в частности, для общения сотрудников банков с клиентами.