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В РФ голоса мошенников решили собирать в специальной базе данных

Мишустин заявил, что власти планируют таким образом защитить доверчивое население и своевременно блокировать подозрительные действия.
Дарина Криц 2025-02-13 16:16:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что голоса телефонных мошенников будут собирать в специальные базы данных, чтобы иметь возможность их идентифицировать.

Во время заседания правительства РФ он сообщил, что эта мера позволит своевременно обнаруживать подозрительные действия и блокировать их.

«Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. На ее платформе в том числе станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях», - пояснил глава российского правительства.

Напомним, 10 февраля кабмин РФ заявил о планах изменить множество законов для борьбы с кибермошенниками. Власти обсуждают запрет использования иностранных мессенджеров, в частности, для общения сотрудников банков с клиентами.

 

#в стране и мире #телефонные мошенники #правительство РФ #Кабмин РФ #идентификация #премьер-министр Михаил Мишустин #запись голоса
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