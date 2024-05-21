Корабли ТОФ отметили 293-летие флота стрельбой по дронам условного врага

Корабли Тихоокеанского флота провели учения с участием 15 военных судов в честь 293-летия ТОФ. Свой профессиональный праздник тихоокеанцы встретили на боевых постах.

В ходе учений, проходивших в этот профессиональный день, военнослужащие отрабатывали методы борьбы с беспилотниками, которые выпустил условный противник с целью нанести максимальный ущерб вышедшей в море корабельной группе.

Экипажи судов привели все системы защиты в полную боевую готовность. Команда радиоэлектронной борьбы провела поиск частотных излучений, исходящих от движущихся БПЛА и малоразмерных катеров. Обнаружив угрозу, военнослужащие постановили активные помехи, которые дезориентируют вражескую технику и создают ложные цели для нее.

«Беспилотники используют разные частоты. И вот это трудность оператора - вычислить какие. Слава богу, нам приходят данные, мы все это смотрим, сверяем, работаем. У нас есть база данных, время работы занимает короткий промежуток», - рассказал старшина команды радиоэлектронной борьбы корвета «Совершенный» Владимир Магеллан.

А уничтожили цели уже стрелки и пулеметчики, рассредоточенные на палубе боевого корабля. Чуть позже в бой вступила и корабельная артиллерия. Специалисты радиотехнической боевой части «Совершенного» выдали целеуказания сразу в артиллерийские комплексы, которые по команде начали грохотать настолько мощно, что заглушили все на десятки метров вокруг.

В результате имитирующие надводные и воздушные беспилотные аппараты цели были уничтожены.

История Тихоокеанского флота берет свое начало в 1731 году, когда в Охотске был учрежден военный порт для защиты восточного побережья Российской империи. Спустя 140 лет главную базу военных кораблей перенесли во Владивосток. Сказался более мягкий климат и незамерзающая гавань города. Который и по сей день остается главным форпостом российского Военно-морского флота на Тихом океане.

Сегодня Тихоокеанский флот - крупное и мощное оперативно-стратегическое объединение в РФ. Огромную акваторию контролируют надводные боевые корабли, морская авиация, атомные подводные ракетные крейсеры, а также многоцелевые дизель-электрические подлодки. При этом на вооружение поступают все новые и новые образцы военной техники.

Его зона влияния простирается от Чукотки до Индийского океана, а соседство с такими крупными военно-морскими державами, как Япония, Китай и США, делают присутствие нашего Военно-морского флота на Восточном полушарии земного шара стратегически важной задачей.