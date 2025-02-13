Слуцкий: РФ и США начали подъем из нижней точки траектории отношений

Состоявшийся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа говорит о начале восстановления двусторонних отношений. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Очевидно, что две крупнейшие ядерные державы из самой нижней точки траектории двусторонних отношений за всю историю начали медленный и верный подъем. Надеюсь, что этот подъем продолжится», - сказал парламентарий.

Слуцкий выразил надежду на то, что у США серьезные намерения.

«По крайней мере, риторика Трампа говорит о том, что он хочет добиться качественного сдвига», - добавил депутат.

Напомним, вчера во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ряд вопросов, включая урегулирование украинского конфликта. В 2022 году Леонид Слуцкий был одним из участников переговоров с Украиной.