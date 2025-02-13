Ярошенко: Винник может вернуться в Россию в ближайшие дни

Россиянин Александр Винник, которого в США осудили за отмывание денежных средств в особо крупном размере, может вернуться на родину уже в ближайшие дни. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил летчик Константин Ярошенко, которого вернули домой в 2022 году после обмена на Тревора Рида.

«Александр Винник в скором будущем, может завтра или послезавтра, в ближайшее время вернется на родину. Его незаконно вывезли по ложным обвинениям в отмывании огромной суммы денег», - сказал он.

Константин Ярошенко отметил, что ведущийся обменный процесс говорит о том, что Россия не бросает своих граждан.

«Наше правительство отстаивает всеми возможными путями права гражданина Российской Федерации. И то, что сейчас происходят эти вещи по поводу обмена, показывает, что наше правительство очень четко смотрит за нашими гражданами», - добавил собеседник.

Напомним, вчера стало известно, что на родину вернется россиянин Александр Винник. Его отпустят из США в обмен на Марка Фогеля.