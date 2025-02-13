Нарышкин: разговор Путина и Трампа был глубоким и содержательным

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был глубоким и содержательным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Разговор создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств», - сказал глава СВР.

Напомним, накануне Владимир Путин по телефону пообщался с Дональдом Трампом. Диалог лидеров двух стран длился полтора часа. Президенты стран обсудили урегулирование украинского конфликта.

Также в ходе разговора Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву с официальным визитом.