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Нарышкин: разговор Путина и Трампа был глубоким и содержательным

Директор СВР отметил, что диалог создал необходимые условия для продолжения работы на уровне различных ведомств.
Сергей Лебедев 2025-02-13 12:03:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был глубоким и содержательным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Разговор создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств», - сказал глава СВР.

Напомним, накануне Владимир Путин по телефону пообщался с Дональдом Трампом. Диалог лидеров двух стран длился полтора часа. Президенты стран обсудили урегулирование украинского конфликта.

Также в ходе разговора Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву с официальным визитом.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Сергей Нарышкин #свр #Президент
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