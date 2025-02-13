ВСУ потеряли более 270 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 270 боевиков на Курском направлении.

Также отмечено, что российские военнослужащие смогли уничтожить два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин. Враг лишился и 16 автомобилей.

Помимо этого, уничтожены пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРПК, станция РЭБ, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС России уничтожил украинских боевиков в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.