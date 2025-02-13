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ВСУ потеряли более 270 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также в списке уничтоженных целей - два танка, БМП, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, автомобили, орудия, ЗРПК.
2025-02-13 13:27:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 270 боевиков на Курском направлении. 

Также отмечено, что российские военнослужащие смогли уничтожить два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин. Враг лишился и 16 автомобилей.

Помимо этого, уничтожены пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРПК, станция РЭБ, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС России уничтожил украинских боевиков в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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