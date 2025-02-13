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Боевики ВСУ обстреляли ДНР 45 раз за сутки, выпустив 131 боеприпас

Среди пострадавших от атак ВСУ мирных жителей есть двое несовершеннолетних.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 01:42:15
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 45 раз за сутки, выпустив 131 боеприпас. Об этом пишет управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

«Сорок пять вооруженных атак ВФУ. Сорок пять вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Один мирный житель погиб в результате атак противника, еще 15 пострадали. Среди них двое несовершеннолетних, уточнили в управлении. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два дома и пять объектов гражданской инфраструктуры, два автобуса и служебный транспорт.

За предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 24 боеприпаса, ранив трех мирных жителей. Также был поврежден городской автобус.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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