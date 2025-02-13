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Курсанты Михайловской академии освоили «Мальву» на полигоне в Ленобласти

В подготовку курсантов Михайловской военной артиллерийской академии внедрен опыт специальной военной операции.
Павел Кутаренко 2025-02-13 12:53:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полигоне в Ленинградской области проходят занятия курсантов Михайловской военной артиллерийской академии. В центре внимания - самоходное артиллерийское орудие «Мальва», одна из самых современных систем на вооружении российских артиллеристов. На полигоне побывал наш корреспондент Павел Кутаренко.

«Мальва» - это 152-мм орудие на колесном шасси с цифровой системой управления огнем. Оно способно делать до 15 выстрелов в минуту, а каждый снаряд весит 43 кг. Курсант Дмитрий Лимарев, ранее 1,5 года служивший в артиллерийском подразделении в зоне боевых действий, отметил достоинства самоходки.

«Наводка просто превосходная - тац, тац! Для такой массы - очень быстро», - говорит Лимарев.

В полевых занятиях участвуют курсанты, которые уже имеют боевой опыт, но решили продолжить службу в качестве офицеров. Среди них Андрей Саночкин, бывший командир орудия 155-й бригады морской пехоты. Он провел 1,5 года на передовой и до сих пор помнит, как их подразделение впервые заехало в Донецкую Народную Республику.

«Я ехал, весь такой суровый, военнослужащий РФ, и увидел, как местный житель хотел мне помахать. Я его опередил и первым помахал в ответ. А рядом женщина со слезами на глазах и улыбкой обнимала детей. Этот момент дал мне четкое понимание, зачем мы здесь - помогать людям», - вспоминает Саночкин.

Боевой опыт активно внедрен в подготовку будущих командиров. Теперь курсанты изучают разведку целей и корректировку огня с использованием беспилотников, а в управлении огнем помогают автоматизированные комплексы. Молодые курсанты учатся не только у преподавателей, но и у своих однокурсников, которые уже прошли через реальные сражения.

«Они - ближайшие помощники для новичков, наставники, которые знают, как действовать в бою», - поясняет преподаватель академии Александр Чесноков.

Главная цель таких занятий - научить будущих офицеров самостоятельно принимать решения в боевой обстановке. В реальном бою этот навык необходим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #курсанты #САУ #артиллеристы #Мальва
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