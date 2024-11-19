Универсальный офицер: как проходит обучение в Михайловской академии

«Мальву» называют «гаубицей быстрого реагирования» - благодаря колесному шасси и мощному 152-х миллиметровому орудию с цифровой системой управления огнем. Она обладает не только отличной мобильностью, но и выдающейся точностью.

Это орудие уже успешно применяется в зоне СВО, здесь же оно - для обучения курсантов Михайловской военной артиллерийской академии. Антон Кондратьев уже опытный артиллерист - за два года на специальной военной операции он дослужился до заместителя командира взвода самоходной гаубичной батареи, но решил выучится на офицера, чтобы осваивать новейшую технику.

«Как говорил Суворов, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я всего добился на сержантских погонах, решил, что нужно расти дальше по профессии», - рассказал курсант Михайловской военной артиллерийской академии, участник СВО Антон Кондратьев.

В подготовке будущих артиллеристов и ракетчиков активно применяется опыт СВО - техника, защищенная противодроновыми «козырьками» быстро меняет позиции, а все управление огнем идет через автоматизированные комплексы. Дроны обеспечивают разведку целей и корректировку огня артиллерии, координаты и поправки передаются на позиции в режиме реального времени.

У Садига Магомедова - четыре государственные награды за участие в СВО. Там он работал минометах калибра 120 мм - бывало, что его расчет производил до 170 выстрелов в сутки. В Академию поступил, чтобы стать универсальным командиром.

«Здесь именно дают глубинное понимание того, что такое артиллерия, какие процессы за этим стоят. На СВО сейчас применяются новые технические устройства, которые ускоряют процессы стрельбы, облегчают жизнь людям. Но если возникают какие-то нештатные ситуации, нужно иметь настоящее представление того, что и как», - пояснил курсант Михайловской военной артиллерийской академии и участник СВО Садиг Магомедов.

Михайловская военная артиллерийская академия - единственный ВУЗ страны, что готовит универсальных офицеров по всем профильным специальностям. И на всех типах техники - учебная база Академии оснащена современными тренажерными комплексами. Большинство преподавателей с боевым опытом, и они знают, что сейчас реально зависит от артиллерии.

«Испокон веков она всегда являлась огневой мощью, и опыт СВО это подтверждает, что до 80% задач по огневому поражению решают ракетные войска и артиллерия», - сказал доцент кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии Михайловской военной артиллерийской академии Роман Лузгачев.

И с каждым годом здесь все больше курсантов - участников СВО. Алексей Никифоров сражался в реактивном дивизионе, был старшим наводчиком «Града», в 22 года у него уже 5 госнаград. Алексей признался, что сердцем - он еще там, на фронте. Но пообещал друзьям, что вернется.