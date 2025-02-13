Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Водяное Второе на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину вражеской обороны.

Подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новоандреевка, Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино и Надеждинка в ДНР.

При этом неприятель в зоне ответственности группировки «Центр» лишился до 510 боевиков. Российские военнослужащие уничтожили танк Leopard, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, и четыре пикапа.

Помимо этого, удалось уничтожить боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходку Panzerhaubitze 2000.

Ранее росийский боец рассказал, как боевики ВСУ прятались за спинами мирного населения в Дзержинске. Враг сидел в подвале здания, в то время как мирные жители находились на первом этаже.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.