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Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-02-13 12:16:53
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Водяное Второе на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину вражеской обороны. 

Подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новоандреевка, Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино и Надеждинка в ДНР. 

При этом неприятель в зоне ответственности группировки «Центр» лишился до 510 боевиков. Российские военнослужащие уничтожили танк Leopard, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, и четыре пикапа. 

Помимо этого, удалось уничтожить боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходку Panzerhaubitze 2000.

Ранее росийский боец рассказал, как боевики ВСУ прятались за спинами мирного населения в Дзержинске. Враг сидел в подвале здания, в то время как мирные жители находились на первом этаже. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #группировка «Центр» #Водяное Второе
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