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Экс-нардеп заявил, что Порошенко* стал заложником своей же политики

Сейчас Зеленский пытается «зачистить» оппозицию и обеспечить себе второй президентский срок.
Сергей Лебедев 2025-02-13 11:21:34
© Фото: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Своей санкционной политикой, в том числе и против Петра Порошенко*, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается «зачистить» оппозицию и обеспечить себе второй президентский срок, но эта идея утопична. Об этом в беседе со «Звездой» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ограничения в отношении экс-главы государства ввели еще и для минимизации его финансовых возможностей внутри самой Украины.

«Порошенко* стал заложником той политики, которую он проводил в отношении своих же политических оппонентов. Он применял если не санкционную политику, которую взял на вооружение Зеленский, то, по крайней мере, преследовал свою оппозицию, и делал это достаточно нагло и хамовито», - отметил собеседник.

Спиридон Килинкаров также добавил, что дальнейшая политическая судьба Украины будет решаться не внутри страны, а далеко за ее пределами.

Напомним, накануне появились сообщения, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Петра Порошенко*. По предварительным данным, это решение связано со статьей о государственной измене.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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