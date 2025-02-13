В России стартовал онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»

Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы» стартовал при поддержке фонда «Защитники Отечества», Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Проект направлен на увековечение подвига женщин, внесших значительный вклад в развитие страны, поддержку семей военнослужащих и сохранение исторической памяти.

Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что роль женщин в обществе сегодня значительно возросла. По ее словам, женщины не только реализуют важные социальные и общественные инициативы, но и оказывают неоценимую помощь защитникам страны - от гуманитарной деятельности до реабилитации и адаптации получивших ранения военнослужащих.

«Хочу отметить наших героинь - матерей и жен защитников Отечества, которые ежедневно помогают ребятам дома, в госпиталях и зоне специальной военной операции. Они возят гуманитарные грузы, занимаются волонтерством, поддерживают в реабилитации и адаптации», - сказала замглавы оборонного ведомства.

Марафон открыт для всех желающих. Для участия необходимо опубликовать в соцсети «ВКонтакте» пост с фото, видео или рассказом о женщине-героине своей семьи с хештегом #ПодвигЖенщинПобеды. Лучшие истории войдут в экспозицию, которая будет представлена в Москве к 9 Мая.

Фонд «Защитники Отечества» создан в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. Его основная задача - персональная поддержка ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. В фонде оказывают медицинскую, социальную и юридическую помощь, содействуют в переобучении и трудоустройстве, а также обеспечивают надомный уход для инвалидов.