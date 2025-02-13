Бойцы ВС РФ показали паспорт ликвидированного наемника из Солсбери

Во время боев за населенный пункт Невское российские штурмовики уничтожили группу противника, в составе которой был иностранный наемник - британец Кристофер Эдвард Уокер, уроженец Солсбери. После окончания штурма выяснилось, что сопротивление оказывало подразделение иностранцев под его командованием. С бойцами, показавшими паспорт британца, пообщалась наш военный корреспондент Варвара Шрадер.

Согласно найденным документам, Уокер вступил в ряды украинских формирований летом 2023 года. Сначала он служил наводчиком-оператором, затем перешел в стрелковый батальон 16-й бригады ВСУ. Уокер - профессиональный военный, более пяти лет проходивший службу в британской Королевской военной академии.

«После ликвидации этого Кристофера сопротивление фактически прекратилось. Либо он уже потерял свою группу, либо среди них было много раненых, либо они просто бежали», - рассказал штурмовик Денис Аверкиев.

По словам бойцов, в этом районе действуют группы наемников из разных стран НАТО. Штурмовики регулярно находят паспорта граждан Франции, Польши, Великобритании и Германии.

Между тем в Кременском лесу идут ожесточенные бои. За ситуацией на земле круглосуточно следят операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад».

«"Птица" 24/7 в воздухе - как днем, так и ночью. Обнаружили - уничтожили», - отметил один из операторов.

Беспилотники помогают бойцам находить и поражать цели, а также разрабатывать новые тактики нанесения урона противнику. Дроны, которые операторы называют «подопытными», постоянно модернизируются. Например, один из таких коптеров способен нести более килограмма полезного груза и ориентируется по спутникам, что позволяет ему попадать в цель с максимальным отклонением всего в полметра.

«Этот коптер может зависать над целью, удерживать высоту и позицию. Мы стараемся сбрасывать боеприпасы прямо в блиндажи, окопы и капониры», - объяснил оператор FPV-дронов с позывным Бахча.

Среди пораженной техники много натовских образцов. Одна из успешных операций произошла ночью, когда бойцы уничтожили вражеский бронетранспортер M113. Специального дрона для работы в темноте у операторов не было, но они смогли точно определить его местоположение благодаря отличному знанию местности.

В условиях тумана дроны запускают на минимальной высоте - буквально над верхушками деревьев. Это позволяет точнее выявлять цели и увеличивает эффективность ударов. Перед выполнением боевых заданий операторы тщательно подбирают дрон и боеприпас. Их главная цель - облегчить работу штурмовым подразделениям, обеспечивая точечные удары по позициям противника. БПЛА продолжают играть ключевую роль в современных боевых действиях, предоставляя армии важное преимущество.

Ранее корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер рассказала, что около 10 километров наши бойцы шли пешком, чтобы прорваться вглубь укреплений врага в Дружбе на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.