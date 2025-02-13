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Резали и рубили топором: как фашисты пытали красноармейцев в Будапеште

Минобороны России к 80-летию освобождения Будапешта опубликовало документы, в которых раскрываются зверства фашистов по отношению к красноармейцам во время Будапештской наступательной операции.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 01:10:35
© Фото: Yevgeny Khaldei Voller Erstdpa-Zentralbild Globallookpress

Министерство обороны РФ в честь 80-й годовщины освобождения столицы Венгрии от немецко-фашистских захватчиков опубликовало документы, в которых приводятся данные о преступлениях гитлеровцев по отношению к красноармейцам во время Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 г. - 13 февраля 1945 г.).

Согласно данным документов, немецко-венгерские фашисты пытали советских солдат огнем, рубили топором, резали, а по раненым ездили на танках. Также они издевались над местными жителями, особенно над теми, кто помогал партизанам. Отмечается, что на одной из улиц Будапешта лежали останки 1,7 тысячи человек. Также захватчики выбрасывали тела в реку. Трупы евреев и венгров фашисты рассаживали на скамейки города.

«Среди убитых есть замученные красноармейцы, много детей, даже грудных. Обнаружены узлы с разрубленными на части человеческими телами. В морг привезены трупы, собранные на улицах, в парках и домах. В один из дней привезли 17 трупов в сидячем положении, фашисты рассаживали их на скамейки», - говорится в опубликованных материалах.

Красная Армия полностью овладела Будапештом 13 февраля 1945 года. В боях за город Советский Союз потерял около 80 тысяч человек, а всего при освобождении Венгрии погибли 140 тысяч советских солдат.

Ранее Минобороны РФ опубликовало подборку рассекреченных документов, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в борьбу с фашизмом во время ВОВ. В одном из материалов описан подвиг армянского бойца, который штыком и прикладом уничтожил группу солдат вермахта. 

#армия #Минобороны РФ #Великая Отечественная война (ВОВ) #Вторая мировая война #Венгрия #Будапешт
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