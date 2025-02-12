При освобождении поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике штурмовик 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты чудом выжил после ранения в голову. Пуля насквозь пробила каску.

Военнослужащие рассказывают, что в каждый бой идут с благословением. И взятие населенного пункта не стало исключением. Оберегает морпехов и поддержка родных.

Так, боец с позывным Криптонец носит у сердца первую пустышку дочери. Мужчина верит, что она хранит его в бою.

«Талисман, который меня успокаивает в стрессовой ситуации. Знаю, что дома ждут», - рассказывает морпех.

Напомним, об освобождении поселка Великая Новоселка в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили 26 ноября. Боевиков из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Восток».