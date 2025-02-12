МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпех чудом выжил после ранения в голову при штурме Великой Новоселки

Сослуживцы военнослужащего называют это чудом.
Лана Иден 2025-02-12 09:28:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При освобождении поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике штурмовик 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты чудом выжил после ранения в голову. Пуля насквозь пробила каску.

Военнослужащие рассказывают, что в каждый бой идут с благословением. И взятие населенного пункта не стало исключением. Оберегает морпехов и поддержка родных.

Так, боец с позывным Криптонец носит у сердца первую пустышку дочери. Мужчина верит, что она хранит его в бою.

«Талисман, который меня успокаивает в стрессовой ситуации. Знаю, что дома ждут», - рассказывает морпех.

Напомним, об освобождении поселка Великая Новоселка в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили 26 ноября. Боевиков из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Восток».

#освобождение #наш эксклюзив #Чудо #Великая Новоселка #ранение в голову
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 